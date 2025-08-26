Venezia 2025, i divi attesi al Lido da Julia Roberts a George Clooney

Gal Gadot e Gerard Butler non parteciperanno alla Mostra del Cinema di Venezia. Da quanto si è appreso entrambi gli attori, protagonisti del film 'In the Hand of Dante', diretto da Julian Schnabel e presentato Fuori concorso, non avevano mai confermato la propria partecipazione alla kermesse. L'attrice israeliana ha scelto di non raggiungere il regista e il resto del cast per la première al Lido e così ha fatto l'attore britannico. Il 22 agosto, il collettivo Venice4Palestine - che riunisce oltre 1.500 professionisti del mondo del cinema, tra attori, registi e artisti italiani e internazionali - aveva diffuso una lettera aperta indirizzata alla Biennale di Venezia, chiedendo una presa di posizione sul conflitto in corso a Gaza. Due giorni dopo, una seconda lettera ha rinnovato l'appello, sollecitando esplicitamente il ritiro dell'invito a Gal Gadot e Gerard Butler, accusati di presunte dichiarazioni pubbliche a sostegno del governo israeliano. Resta tuttavia il fatto che nessuno dei due attori aveva formalizzato la propria presenza al festival anche prima dello scoppio delle polemiche.