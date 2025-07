Sarà la solita parata di star anche quest'anno alla 82esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Per la prima volta calcherà il red carpet l'attrice Julia Roberts con il film fuori concorso con 'After The Hunt: Dopo la caccia' di Luca Guadagnino. Attesi tra gli altri anche Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Louis Cancelmi, Franco Nero, Sabrina Impacciatore, Benjamin Clementine tutti presenti in 'In The Hand of Dante' di Julian Schnabel film fuori concorso. Tra gli altri grandi attori presenti anche Jude Law che interpreta Vladimir Putin nel film in concorso 'The Wizard of the Kremlin di Olivier Assayas', oltre a George Clooney e Adam Sandler per 'Jay Kelly' di Noah Baumbach. Infine attesi anche Adam Diver e Cate Blanchett per 'Father, Mother, Sister, Brother' di Jim Jarmusch.