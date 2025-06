Venezia 82, a Kim Novak il Leone d'oro alla carriera

Un sistema che l'attrice non ha mai smesso di criticare, scegliendo i suoi ruoli e anche il suo nome. Costretta a rinunciare a quello di battesimo, Marilyn Pauline, perché associato alla Monroe, si batté per conservare il cognome, accettando in cambio di tingersi di quel biondo platino che fece epoca. Indipendente e anticonformista, creò una propria casa di produzione e scioperò per rinegoziare uno stipendio molto inferiore a quello dei suoi partner maschili. All'esuberante bellezza, alla capacità di dar vita a personaggi ingenui e discreti ma anche sensuali e tormentati, al suo sguardo seducente e talvolta dolente, deve l'apprezzamento di alcuni dei maggiori registi americani del momento, da Billy Wilder ("Baciami stupido"), a Otto Preminger ("L'uomo dal braccio d'oro"), Robert Aldrich ("Quando muore una stella"), George Sidney ("Incantesimo", "Un solo grande amore", "Pal Joey") e Richard Quine, con il quale diede vita ad alcune indimenticabili commedie romantiche ("Criminale di turno", "Una strega in paradiso", "Noi due sconosciuti", "L'affittacamere"). Ma la sua immagine resterà per sempre legata al doppio personaggio di "La donna che visse due volte" di Hitchcock, diventato il ruolo della sua vita.