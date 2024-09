Si è poi passati alla sezione principale, con la giuria presieduta da Isabelle Huppert. L'attrice francese ha sottolineato come "il cinema sia in buona forma" e poi ha ringraziato gli altri giurati e Alberto Barbera "per avermi invitata qui e aver reso Venezia ciò che è". Il primo premio a essere assegnato è stato quello dedicato a Marcello Mastroianni, per un giovane attore emergente: Paul Kircher per "And Their Children After Them". La Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile è andata a Vincent Lindon per "The Quiet Son". La Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile è invece andata Nicole Kidman, per "BabyGirl". La star hollywoodiana non era presente a causa della morte della madre e ha ritirato il premio per lei la regista del film. "Sono arrivata a Venezia per scoprire poco dopo che mia madre è mancata, sono rimasta scioccata e sono dovuta tornare dalla mia famiglia - ha scritto in un messaggio la Kidman che ha dedicato il premio alla madre -. È incredibile questo momento, il mio cuore è a pezzi".