Presente in sala anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli, accompagnato dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni. "La Biennale del Cinema e Venezia sono il palcoscenico del mondo ed è giusto che il mondo volga il proprio sguardo qui a Venezia per comprendere a pieno il significato di ciò che è cultura in quanto dialogo, in quanto confronto, in quanto assenza di censura e volontà di pace", ha detto Giuli con riferimento alle polemiche di questi giorni sulla questione Gaza, "tutto il variopinto spettro delle posizioni politiche e culturali, naturalmente quelle legittime e che obbediscono ai criteri delle democrazie liberali, sono rappresentate. E questa è la grandezza e la forza di Venezia, la grandezza e la forza della cultura in generale e del ministero che mi onoro di rappresentare". Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore della Mostra Alberto Barbera, che in conferenza stampa ha sottolineato che i film "li guardiamo tutti senza pregiudizi e senza avere notizie in proposito, come se fosse la prima volta che andiamo al cinema. E quando scattano componenti come la sorpresa, la curiosità, l'emozione, l'interesse di essere alimentati da qualcosa di mai visto, ecco che scatta l'invito al film. Quest'anno ce ne sono 65 provenienti da tanti Paesi diversi. È stato un lunghissimo processo di selezione cominciato a dicembre dello scorso anno. Il cinema è uno strumento eccezionale di conoscenza".