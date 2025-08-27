Venezia 2025 al via con Paolo Sorrentino e il premio a Warner Herzog

A poche ore dall'apertura di Venezia 2025 il glamour ha ceduto il passo alla realtà della guerra e ai massacri in corso a Gaza. La mobilitazione iniziata ormai da giorni, da parte di associazioni e gruppi di artisti, culminata nella lettera aperta di Venice4Palestine che ha raccolto oltre 1500 firme di artisti, giornalisti, attivisti, italiani e internazionali, ha avuto un primo effetto "ufficiale". L'intervento, nella cerimonia di preapertura, di Don Nandino Capovilla, il parroco di Marghera, coordinatore di Pax Christi dal 2009 al 2013, fermato all'aeroporto di Tel Aviv ed espulso da Israele il 12 agosto scorso. Una scelta doverosa, sottolinea il direttore della Mostra Alberto Barbera, "mentre ci ritroviamo impotenti ad assistere a un massacro che non possiamo giustificare neanche un po'". Il sacerdote ha sottolineato che quanto sta accadendo a Gaza "può essere fermato e non lo stiamo facendo, o non abbastanza: possiamo smettere di inviare armi a Israele, possiamo indurlo al rispetto del diritto, a lasciare che le agenzie Onu, coordinate da Ocha, tornino a soccorrere una popolazione stremata; possiamo renderci conto che finché non finisce l'occupazione è assurdo e ipocrita ripetere il ritornello dei 'due popoli, due stati". A introdurre Don Capovilla è stato il presidente della Biennale, Pietragelo Buttafuoco "Ho attraversato le strade di Catania e ho trovato una scritta che mi ha fatto riflettere, mi ha procurato un dolore - ha spiegato -. La scritta che ho visto diceva che non si sta zitti, non si fa silenzio solo quando i bambini dormono e si comincia a gridare a parlare, a fare rumore quando i bambini muoiono".