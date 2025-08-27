Venezia 2025, Sorrentino: "Per 'La grazia' mi sono ispirato ad un gesto di Mattarella"

Al Lido di Venezia Paolo Sorrentino parla con la stampa di 'La grazia', film d'apertura e in concorso per l'Italia di questa 82/ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia che stamani, alla proiezione stampa, ha ricevuto molti applausi. "L'ispirazione", ha detto il regista napoletano viene dal decalogo di Kieslowski e da "uno spunto di cronaca, ovvero il fatto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva appunto concesso la grazia ad uomo che aveva ucciso la moglie malata d'Alzheimer. Il fatto che un presidente della Repubblica abbia avuto questo atteggiamento nei confronti della vita e di tutta una serie di valori che la politica dovrebbe sempre incarnare mi ha davvero colpito. Perché la politica dovrebbe sempre frequentare il dubbio".