A Giffoni 55 Paolo Sorrentino parla di futuro e malinconia: "Mi sono annoiato di essere nostalgico"

Sul suo lavoro di regista spiega: "Magari riuscisse in maniera spontanea, no, è tutto frutto del fatto che si lavora. Alla fine per ottenere un risultato bisogna lavorare e tanto pure. Poi il cinema è molto l'arte della concentrazione, un po' come la guida. Per fare un buon film bisogna essere molto concentrati, esattamente come per arrivare a casa con l'automobile bisogna rimanere concentrati. Quindi forse si parla molto spesso di responsabilità, di rispetto alle regole, ma la verità è che per ottenere le cose, dal sopravvivere a un viaggio o dall'ottenere un buon film, bisogna stare molto concentrati. Per stare concentrati ci si dedica a una sola cosa alla volta. La famosa frase, io sono multitasking, mi suona un po' come una bugia. In realtà siamo tutti quanti in grado di fare una cosa alla volta, per bene. Poi se ne vogliamo fare otto male, allora sì".