Parte Giffoni 55, tra gli ospiti attesi Tim Burton e Paolo Sorrentino

Le danze si aprono nel pomeriggio alla Cittadella del Cinema, alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per l'incontro con le giurie in sala Truffaut. Ospiti anche Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico e patron del Napoli calcio, e il ricercatore Paolo Ascierto. I protagonisti della giornata sono Bebe Vio, campionessa paralimpica di scherma, e Nek. Alle 19 è prevista la proiezione in sala Truffaut di 'Unicorni', il nuovo film di Michela Andreozzi in uscita il 18 luglio, interpretato da Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e il piccolo Daniele Scardini. Tra i titoli in concorso ci sono invece "Tomorrow I'll be Brave" di Bernd Sahling (Germania) e "Ella & Friends - Operation Otter" di Elin Bronblom (Finlandia). Per la sezione Parental Experience "La vita da grandi" di Greta Scarano (Italia).