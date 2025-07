Tante le domande sui molti personaggi, anche reali e famosi, a cui ha dato vita. "Ogni personaggio", dice: "è una sfida diversa e ognuno ti lascia qualcosa dentro. Io penso si debba guardarli dal basso all'alto, sia buoni che cattivi, come se fosse qualcuno più affascinante di te per cui devi metterti al suo servizio". Servillo crede sia più difficile interpretare persone realmente esistite, "perché devi trovare una strada originale che non corrisponda all'idea del pubblico. Non mi è mai piaciuta l'idea dell'imitazione del biopic. Certi film, come Il Divo, colgono un aspetto di un personaggio in un momento particolare del nostro Paese. Ho cercato di intensificare la realtà per offrire una figura simbolica che non fosse una banale copia". Ma è anche molto interessante vestire i panni di un personaggio "che è frutto della poetica di un autore che si impone allo spettatore. Pensare che per tantissimi Jep Gambardella sia come una figura in carne e ossa è un risultato straordinario che mi riempie di soddisfazione".