Claudio Amendola commosso ha ricordato Antonello Fassari durante la sua partecipazione a Giffoni 55 per presentare “I Cesaroni il ritorno”: “Da una sceneggiatura che prevedeva me, lui, Ricky Memphis e Lucia Ocone come un quartetto, abbiamo saputo della sua malattia e capito che dovevamo rinunciare alla sua presenza assidua, poi abbiamo ulteriormente centellinato perché non stava bene ma era comunque bello averlo con noi. E infine se ne è andato prima che cominciassimo... Non riesco a non commuovermi tutte le volte che ne parlo - ammette Amendola - ma lui è con noi, ci manca moltissimo ma è anche un motivo di grande sprone. Io sono anche convinto che in un'occasione particolare ha salvato me e Ricky da un'incidente che stavamo per fare con due macchine".