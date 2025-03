"I Cesaroni - Il ritorno", al via le riprese dell'attesa serie di Canale 5

Nelle sei stagioni andate in onda finora, sono stati 146 gli episodi targati Publispei e trasmessi su Canale 5 dal 2006 al 2014. Oltre ad Amendola, nel ruolo di Giulio Cesaroni, vedovo, impegnato a crescere tre figli e a gestire con i due fratelli una bottiglieria nel cuore della Garbatella, a Roma, il cast ha visto grandi attori nel corso degli anni. A partire da Elena Sofia Ricci, che ha interpretato Lucia Liguori, milanese benestante e divorziata che cerca di ricostruirsi una vita con le due figlie sposando Giulio, suo primo amore di infanzia. Tra ironia e realismo, unioni e separazioni, le due famiglie si intrecciano per dar vita a nuovi amori ma mettendo in scena anche altri temi come l'amore fraterno e quello genitoriale, i rapporti di coppia, le incomprensioni e gli inciampi della quotidianità, il confronto tra il modo di pensare genuino e a tratti perfino grezzo degli uomini e quello raffinato e colto delle donne. A far da sfondo la bottigliera con la sua umanità divertita e dolente che passa per un bicchiere di vino e che Giulio gestisce con il fratello Cesare, interpretato da Antonello Fassari. Nel cast anche Max Tortora, Alessandra Mastronardi, Matteo Branciamore, Maurizio Mattioli. Negli anni la serie è diventata un cult.