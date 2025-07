Il momento più delicato della malattia, confessa Ambra, lo ha vissuto proprio sotto i riflettori: “Se guardate l’ultima puntata di Non è la Rai, ero nel pieno della bulimia. Ero solo una ragazzina. Quella malattia ti frega, se non capisci da dove arriva. Oggi, a 48 anni, sento tutto in modo speciale, anche le cose che non mi riguardano. Forse è per questo che sono riuscita a spiegarmi quella sofferenza come qualcosa che partiva da una ‘taverna’ dentro il corpo. Non è più una malattia. Oggi è diventata un aggettivo”.