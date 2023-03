Ambra Angiolini e la bulimia: "È come un tumore dell'anima"

Un processo personale

"Non c'è una cura immediata, uguale per tutti: è un processo personale che va attraversato fino in fondo. Se ti anestetizzi, la malattia diventa te e non te la levi più di dosso", ha spiegato Ambra, ricordando che la sua famiglia non l'ha mai lasciata sola: "Mia madre mi lasciava bigliettini ad altezza vomito. O delle canzoni. Lì per lì mi facevano sentire in colpa poi è stato importante sentire che non c'era giudizio, che per lei io non ero la mia malattia. Ho cominciato a pensare che la bulimia fosse qualcosa da cui potevo allontanarmi".