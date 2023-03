Ambra Angiolini innamorata, ecco chi è il nuovo compagno

Ambra Angiolini vive a Milano, Andrea Bosca a Roma. Il loro è un amore a distanza e ogni volta salutarsi è difficile. Diva e Donna ha paparazzato la coppia di attori alla stazione, mentre siedono al tavolino di un bar prima dei saluti. Lei è comoda e sportiva in jeans e felpa e carica di bagagli. Lui le carezza il viso dolcemente, si guardano intensamente negli occhi e poi si scambiano un bacio appassionato.

La foto insieme Ambra Angiolini e Andrea Bosca non sono usciti allo scoperto come coppia, e per ora preferiscono tutelare la privacy e mantenere un profilo basso. Curiosando tra i post social dell'attrice però non sfugge uno scatto pubblicato a marzo, nel quale posa in barca insieme ad Andrea e, tra loro, Tosca Insolia. "I miei colleghi sono bellissimi", scriveva Ambra in quell'occasione e chissà che la scintilla non fosse già scoccata.

Chi è Andrea Bosca Andrea Bosca è un attore e regista nato a Canelli, in Piemonte, nel 1980. Al cinema ha partecipato a tanti film di successo, da "Si può fare" (con Claudio Bisio) a "Magnifica Presenza" di Ferzan Ozpetek. In tv ha fatto parte del cast di molte fiction amatissime come "Màkari", "Made in Italy" e "I Medici". Insieme ad altri artisti italiani ha fondato nel 2017 la ONLUS #EVERYCHILDISMYCHILD che si occupa di garantire futuro e istruzione ai bambini che vivono in condizioni difficili a causa di guerre, calamità, povertà, emarginazione e malattia. In passato ha avuto una relazione sentimentale con la collega Valeria Bilello.