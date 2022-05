Stromboli, domato l'incendio scoppiato sul set di una fiction | La Regione: "Nessuno aveva autorizzato l'accensione dei fuochi"

Da Lipari nel cuore della notte era partito il traghetto della Siremar che ha trasportato tre vigili del fuoco, tre automezzi dei Vigili del fuoco. Su Stromboli erano già impegnati i carabinieri che hanno fatto mettere in sicurezza abitanti, turisti dalle loro case a rischio, così come anche nel ristorante dell'Osservatorio che è stato salvato grazie all'impegno soprattutto dei più giovani. La nave è poi ripartita per Lipari e ha proseguito il collegamento di linea con Milazzo. Risolutivo è stato l’intervento ripreso all’alba di due Canadair. È In corso l’operazione di bonifica della zona colpita per scongiurare la possibilità di ripresa delle fiamme.

Ora si contano i danni e soprattutto dovranno essere accertate le responsabilità. Sotto accusa c'è la troupe della fiction sulla Protezione Civile (e alla quale partecipa anche Ambra Angiolini ). "L'incendio è scaturito sul set della fiction sulla protezione civile", ha scritto in una nota l'assessore al Territorio e all'Ambiente della Regione Sicilia, Toto Cordaro. Il Comando locale dei forestali ha reso noto che non era pervenuta nessuna comunicazione di accensione fuochi sull'isola.

I vigili del fuoco precisano che "rispetto alle notizie circolate sulla presenza di una squadra dei vigili del fuoco sul posto al momento dell’incendio, in concomitanza della lavorazione di una fiction cinematografica, il personale inviato per la relativa assistenza non era sul luogo delle riprese in quanto non era ancora stato dato il nulla osta all’inizio delle attività. Pertanto, ogni operazione eventualmente eseguita, sulla quale sono in corso accertamenti, non era autorizzata in assenza della squadra dei vigili del fuoco".

"Abbiamo aperto un fascicolo sull'incendio di Stromboli e stiamo facendo tutte le attività previste. Per capire cosa è successo. Di più non posso dire", ha annunciato Giuseppe Adornato, procuratore facente funzione di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. La Procura vuole chiarire perché la produzione ha deciso di simulare un incendio poi realmente divampato anche per il forte vento di scirocco.