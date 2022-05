Ambra Angiolini, primo bikini della stagione a Stromboli

LEGGI ANCHE >>>

Il fascino di Stromboli l'ha conquistata, lo sbuffo del vulcano l'ha lasciata a bocca aperta, i colori della natura l'hanno rapita. Ambra sull'isola siciliana si gode ogni istante e fa il pieno di energia positiva, approfittando delle pause di lavoro per un trekking, un tuffo in mare o una gita in barca insieme ai colleghi Tecla Insolia e Andrea Bosca.



Per la Angiolini è un periodo di positività, nel lavoro come in amore. Sul piano professionale è presa da mille progetti, tra quelli appena conclusi e altri in lavorazione. Anche sul piano sentimentale è tempo di grandi gioie dopo il dolore dovuto alla separazione da Massimiliano Allegri. L'attrice è di nuovo innamorata, e i suoi baci con un uomo misterioso non sono sfuggite ai paparazzi.