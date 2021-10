Ambra e la figlia Jolanda si fanno un tatuaggio in coppia: “Per sempre”

Ambra riparte dalla famiglia. Dopo l’addio da Massimiliano Allegri, il punto zero dell’attrice sono i suoi figli Jolanda e Leonardo. La 17enne, avuta dal suo ex Francesco Renga, si è schierata subito al fianco della madre, prima con un bel messaggio social per spiegare quanto dolore provasse e poi invitandola a fare un tatuaggio insieme. “Alla fine mi ha convinta un per sempre che non si poteva rifiutare” scrive la Angiolini. Anche il cantante commenta con un “Vabbè”.

Il tattoo madre-figlia mostra il volto di una donna che soffia verso un tarassaco. Il disegno inizia sul braccio di una e si completa con l’altra. E’ stata la ragazzina a convincere Ambra a farsi incidere sulla pelle un disegno che le legasse profondamente. A commento l’attrice parla di “un per sempre”, la figlia le fa eco con un “Mami”. Ambra risponde: “Tu e Leo, sono ricchissima”. Jolanda e Leonardo sono appunto i figli che la ex ragazzina di Non è la Rai ha avuto da Francesco Renga. I due hanno mantenuto ottimi rapporti.

Ambra Angiolini è stata con Massimiliano Allegri per 4 anni, poi la storia d’amore è naufragata. La coppia aveva preso casa a Milano, ma il mister si è trasferito a Torino vicino alla squadra e ora l’attrice sta cercando un nuovo appartamento per poter ricominciare. Il punto zero della sua nuova vita sono come sempre i figli. Proprio Jolanda sui social aveva scritto: “Ed anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o perdente nel fidarsi e nell’amare?”.

