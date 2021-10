Massimiliano Allegri: "La rottura con Ambra? Non parlo della mia vita privata"

La fine della relazione di Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini tiene banco da giorni sulle pagine di gossip. Lui però a mettere i suoi sentimenti in piazza non ci sta, e alle domande sulla rottura con l'attrice risponde asciutto: "Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani".

Il mister della Juve preferisce discutere di argomenti sportivi che addentrarsi nelle questioni di cuore. Del resto Allegri è sempre stato molto riservato sui fatti personali e anche stavolta preferisce non esporsi. Si è parlato di tradimento, ma lui non ci tiene a dare la propria versione dei fatti e preferisce concentrarsi solo sulla sfida imminente della squadra che allena contro la Roma.

Ambra e Max sono stati insieme quattro anni e più volte si è parlato di una crisi tra loro, perciò la notizia della loro rottura non è stata esattamente un fulmne a ciel sereno. Travolta dal gossip, l'attrice ha ringraziato con la voce rotta dal pianto tutte le persone che le stanno dimostrando affetto in queste ore. "Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte", ha detto lei a proposito della fine del loro amore.

