La figlia di Ambra difende la Angiolini: “La colpa è di chi tradisce in ogni senso possibile”

“Gentile e coraggiosa la mia Jolanda” commenta Ambra Angiolini. Per l’attrice è finita una storia d’amore ed è iniziata una nuova da single, ma ci vuole tempo per metabolizzare e ripartire. Tutti parlano dell’addio da Massimiliano Allegri, ma la figlia della ex ragazzina di Non è la Rai riporta l’attenzione sui sentimenti di Ambra, sul dolore e sulla delusione che sta provando: “La colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile?”.

Il racconto della figlia di Ambra e Francesco Renga è preciso e puntuale nelle Stories: “Oggi la mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro – scrive – So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino?”. Il riferimento ad Allegri non è difficile da cogliere ma Jolanda è garbata e coraggiosa e vuole solo difendere la sua mamma.

E così racconta l’addio della Angiolini da Allegri: “Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita? Ed anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce…?”.

E poi Jolanda aggiunge: “Cosa c’è di riprovevole o perdente nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso. E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere”.

Insomma, una difesa perfetta e precisa. Ambra e Francesco Renga non potrebbero essere più orgogliosi della loro figlia che ha grinta e determinazione. Chissà da chi avrà preso…

