Per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri una colazione al bacio

Chi li voleva in crisi, chi vicini al capolinea, chi parlava di un epilogo già scritto e di una storia ormai archiviata. Invece dopo 4 anni Ambra Angliolini e Massimiliano Allegri sono più innamorati che mai, pazzi l'uno dell'altra. Il settimanale Chi li ha paparazzati a Torino nel bar sotto casa dell'allenatore della Juve, durante una colazione a base di baci dolci e palpatine piccanti sul lato B.

Insieme dal 2017, Ambra e Massimiliano hanno sempre preferito vivere il loro amore con discrezione e lontano dai social. Senza nascondersi, certo, ma allo stesso tempo evitando con cura dichiarazioni plateali e baci da copertina. Corteggiato da club stranieri, dopo due anni sabbatici l'allenatore ha deciso di tornare all Juve. Alla base della scelta, pare, non solo l'attaccamento alla squadra ma anche la volontà di non allontanarsi troppo dai suoi due figli e dalla compagna.



A Torino Allegri e la Angiolini si godono la loro favola. Fanno colazione insieme al bar, si abbracciano e si scambiano baci affettuosi. Dopo una giornata in cui ognuno ha sbrigato le proprie faccende, la sera rientrano a casa insieme muniti di un sushi take-away per trascorrere una serata solo per loro, al riparo da occhi indiscreti.

