Ambra e Max Allegri in crociera d’amore a Sorrento

Di loro si erano un po’ perse le tracce come coppia. Ognuno pareva navigare per conto suo impegnato nei rispettivi ruoli professionali. Massimiliano Allegri dopo due anni di pausa, è tornato ad allenare la Juventus ed è tornato pure a farsi vedere con Ambra Angiolini. Negli ultimi tempi le immagini del mister e dell’attrice scarseggiavano. Ora però, il settimanale Chi li ha pizzicati in vacanza durante una crociera d’amore lungo la Costiera Amalfitana e la passione è sempre alle stelle.