Ambra e Renga in ottimi rapporti, lei madrina della nipote del suo ex

Hanno annunciato la separazione nel 2015 ma tra Ambra Angiolini, Francesco Renga e tutti i loro cari regna l'armonia e la serenità. "Non abbiamo perso il senso di famiglia" aveva raccontato qualche tempo fa il cantante. E infatti l'attrice ed ex star di "Non è la Rai" è stata scelta come madrina per la cresima di Matilda, nipote del suo ex marito. L'ha accompagnata all'altare per ricevere il sacramento e sui social ha postato il video del momento speciale.