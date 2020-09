E’ stato ballerino per una notte, è stato beccato mentre faceva shopping tra le boutique di lusso, sa baciare anche attraverso le mascherine, Massimiliano Allegri è una continua scoperta. L’amore per Ambra Angiolini lo travolge e lui travolge lei con tutta la sua carica sentimentale e ironica. Dopo la pausa da allenatore, è pronto a rimettersi in gioco, ma la sua priorità resta l’attrice di cui è pazzamente innamorato.

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini a Roma, va in scena l’amore mascherato Tgcom24 1 di 22 Chi 2 di 22 Chi 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il settimanale Chi lo ha beccato mentre abbraccia la Angiolini a Roma. Ambra ha la mascherina, ma lui la avvinghia e la stringe a sé. Autoironico e imprevedibile, l’ex allenatore della Juventus è stato a cena con alcuni amici e all’uscita dal locale non resiste alla tentazione di abbracciare la compagna. Stanno insieme da tre anni, ma la passione tra di loro è sempre alta e si scambiano guardi e attenzioni come fossero al primo incontro.

Leggi anche>In centro a Milano “sfilano” i vip: dalla Ghenea ad Allegri tutti in giro

Dopo il periodo di riflessione, ora Allegri si è detto pronto a ritornare in campo. E’ molto corteggiato dalle squadre di calcio, ma chiaramente preferirebbe restare in Italia per essere più vicino ad Ambra. E chissà che proprio Roma, dove Ambra è cresciuta e dove vive la sua famiglia, non possa diventare la loro città del cuore…



In centro a Milano “sfilano” i vip: dalla Ghenea ad Allegri tutti in giro Tgcom24 1 di 22 IPA 2 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 10 di 22 IPA 11 di 22 IPA 12 di 22 IPA 13 di 22 IPA 14 di 22 IPA 15 di 22 IPA 16 di 22 IPA 17 di 22 IPA 18 di 22 IPA 19 di 22 IPA 20 di 22 IPA 21 di 22 IPA 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: