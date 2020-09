Milano pullula vip e modelle arrivate in città per la Milano Fashion Week. Tra presentazioni, party e sfilate, seppure con le limitazioni dovute alla pandemia, molte belle corrono da una location all’altra facendo impazzire i flash. Ma anche chi non partecipa alle passerelle, ne approfitta in questi giorni modaioli per “sfilare” nel quadrilatero della moda. Chiara Ferragni posta senza presenziare. Guarda Madalina Ghenea, Soleil Sorgè e non solo…

In centro a Milano “sfilano” i vip: dalla Ghenea ad Allegri tutti in giro Tgcom24 1 di 22 IPA 2 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 10 di 22 IPA 11 di 22 IPA 12 di 22 IPA 13 di 22 IPA 14 di 22 IPA 15 di 22 IPA 16 di 22 IPA 17 di 22 IPA 18 di 22 IPA 19 di 22 IPA 20 di 22 IPA 21 di 22 IPA 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

L’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri gira per la città mentre parla al telefono. E’ in grande spolvero e sorride ai paparazzi. Chissà se anche Ambra lo ha accompagnato in questo tour milanese…

Madalina Ghenea passeggia per le vie del centro poi decide di far shopping in una prestigiosa gioielleria di via Montenapoleone. Esce soddisfatta con un sacchettino tra le mani.

Leggi anche>Chiara Ferragni diserta la Fashion Week per paura del Covid-19, ma "sfila" gratis sui social per supportare la moda

Soleil Sorge, dopo i gossip che la vogliono vicina a Gianmaria Antinolfi, ex di Belen, si reca a una sfilata accompagnata dal suo cagnolino.