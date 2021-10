Le amiche vip sui social sono partite a difenderla a spada tratta, lei ha replicato con toni pacati. Per tutti sul web ha dato dimostrazione di essere una “signora vera”. Continua il polverone sollevato dall’indiscrezione sull’addio tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Prima la figlia Jolanda Renga ha detto: “La colpa è di chi ha tradito in tutti i sensi possibili”. Poi l’attrice ha specificato: “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte”.

Protagonista del décolleté la scintillante collana fiorita, ma il vero punto luce del look era però il sorriso. Ambra si è infatti divertita a mettersi in posa per i fotografi e ha catalizzato l'attenzione, come solo una diva sa fare.

La sfilata di Ambra Angiolini sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia non è certo passata inosservata. L'attrice e conduttrice ha calcato il red carpet del film "Freaks Out" fasciata in un abito a tubino di pizzo macramè dalle nuance tenui e sofisticate.

La storia tra Ambra e Allegri è durata quattro anni. Nata come una passione impetuosa in grado di travolgere i suoi protagonisti, ha vissuto di alti e bassi e di lockdown. Lui, nel frattempo, si era preso una pausa da allenatore ed è tornato in panchina solo con il campionato 21-22 alla guida della Juventus. Lei lo ha inseguito fino a Milano, dove hanno costruito il loro nido d’amore. Poi qualcosa non ha più funzionato e la storia passionale e travolgente si è frantumata irrimediabilmente. Ora lei si ritrova a dover ricominciare, mentre lui è a Torino.

La Angiolini ha voluto dire la sua con moderazione e grande classe. Lo ha fatto durante il programma radiofonico “Le mattine di Radio Capital”: “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama Giorno Zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio. E negli inizi non si conosce sconfitta”.

Leggi Anche Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati Tgcom24 1 di 21 Chi 2 di 21 Chi 3 di 21 Chi 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: