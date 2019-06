Ambra-Allegri, messaggino d amore in auto

Così romantico che più non si può: il messaggio che Ambra lascia al suo Max è un concentrato di dolcezza. "Tu sei il mio unico amore. Non ho mai amato nessuno come te. Il tuo pesciolino", e un cuore con le iniziali M e A, proprio come vuole la tradizione. I due passeggiano insieme dopo la cenetta, lei elegante in pantaloni chiari e top nero, lui casual in jeans e giacca. Per coronare il momento speciale, si scambiano anche un bacio appassionato.