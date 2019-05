Black out social per Ambra Angiolini , che di punto in bianco ha chiuso il proprio profilo Instagram senza dare spiegazioni. Nulla di strano, se non fosse che la decisione è stata presa poche ore prima dell'annuncio del "divorzio" tra Massimiliano Allegri e la Juventus . Una semplice coincidenza? C'è già chi pensa che sia stata una mossa strategica per mettersi al riparo dall'inevitabile pioggia di commenti che avrebbero inondato la sua pagina.

Ambra e Massimiliano si amano alla follia ma, per quanto possono, cercano di tenere la loro storia lontana dal clamore mediatico. Già il mister, qualche mese fa, aveva cancellato ogni suo account e la Angiolini potrebbe aver seguito la stessa strada proprio per proteggere ancora di più la sua privacy e quella dei figli avuti da Francesco Renga. Certo il tempismo è stato perfetto: giusto in tempo per mettersi al riparo dagli attacchi degli haters che di certo sarebbero arrivati copiosi.



Allegri e la Angiolini stanno insieme da due anni e, anche se hanno più volte ribadito di non aver nessuna intenzione di sposarsi, i tempi sembrerebbero maturi per una convivenza. Come riporta Repubblica, la coppia starebbe cercando casa insieme a Torino: chissà se cambieranno i loro piani per il futuro, ora che per l'allenatore non c'è più spazio all'ombra della Mole?