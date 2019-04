Allegri, Ambra e le nozze... il mister: “L'ho sposata fin dal primo giorno”

“ Ambra ha detto che non vi sposate più...” è la domanda di rito a Massimiliano Allegri. “Ci siamo già sposati. Forse. No, ma ci siamo sposati appena ci siamo visti” ha risposto il mister bianconero. Allegri durante un'intervista tv con Fabio Fazio ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore alla Angiolini: “Ambra è una donna meravigliosa”. Lei qualche ora prima nello studio di Mara Venier aveva detto: “Amo molto un uomo, ma non voglio essere la moglie di”.

Le tanto chiacchierate e aspettate nozze di Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini previste a inizio estate non ci saranno? I promessi sposi sembrano smentire di voler andare all'altare. Lo hanno fatto in tv dichiarando entrambi di non aver bisogno di formalizzare con un matrimonio il legame d'amore profondo che li unisce.



“Se a 42 anni decidi di farti tornare gli occhi a cuore ne deve valere la pena. Massimiliano mi ha insegnato la tenerezza e, pensa un po', la calma. Lo amo moltissimo – ha detto Ambra parlando della sua relazione con il mister della Juventus - Non sento l’esigenza sociale di sposarmi, ho un mestiere, amo molto un uomo ma non voglio essere la moglie di, la compagna di. Per questo ho detto che ho deciso di sposare Ambra”.



Lui, più romantico, ha sorriso divertito dopo che gli è stato riportato il commento dell'attrice: “Io e Ambra ci siamo sposati fin dal primo giorno”. Lui intanto resta sulla panchina e si gode il successo del quinto scudetto personale conquistato con i bianconeri e lei si lascia desiderare per l'abito... bianco.