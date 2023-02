Ambra Angiolini e Asia Argento amiche all'improvviso: "Incredibile averti incontrato solo ora"

Le due attrici hanno postato su Instagram una foto in coppia, distese sul letto in biancheria intima azzurra, e uno scambio di dediche piene di affetto e di stima reciproca. A quanto pare si sono conosciute sul set di una serie di cui sono protagoniste e tra loro l'intesa è sbocciata subito.

"A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e... viceversa", scrive Ambra Angiolini accanto alla foto che la ritrae sul letto con Asia Argento. La sua amica risponde nei commenti: "È incredibile averti incontrata solo ora. Dopo una vita passata ad ammirarti, a sentire i paragoni degli altri su di noi. Tu la teenager birichina, io quella ribelle! Forse è vero che siamo speculari, ed io ti vedo come la parte migliore di me, quella più forte, quella più saggia. Mi sembra di conoscerti da sempre, ma sono grata di averti incontrata in questo momento della vita. Sei preziosa e ti tengo stretta. I love you AA", e i cuori dei follower battono forte nel vederle vicine e affiatate.

