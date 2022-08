Asia Argento torna a sorridere insieme a Michele Martignoni

Asia Argento è di nuovo felice.

Lo dimostrano le cartoline social che posta dalle vacanze al mare, in cui sorride raggiante e spensierata. Insieme a lei ci sono la figlia Anna Lou Castoldi (nata dalla relazione con Morgan ) e Michele Martignoni , campione di MMA con cui l'attrice dimostra molta complicità. Scherzano, si abbracciano, posano per scatti romantici tra gli scogli. Dopo un periodo turbolento per lei è tornata la serenità.