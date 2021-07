Asia Argento mezza nuda e legata come un salame

Asia Argento ad altissimo tasso erotico nello scatto dedicato ai follower. Vestita solo di una tutina di pizzo che svela più di quello che nasconde e di un paio di slip neri, l'attrice è appesa al soffitto con delle corde in una posizione bondage. La fantasia dei follower vola, anche se non mancano i commenti di chi trova il suo messaggio diseducativo.

Leggi Anche Asia Argento sfoggia il fisico bestiale in lingerie di pizzo

Legata da corde con tecnica shibari, Asia penzola dal soffitto, mentre il pizzo lascia vedere ampi scorci sulla sua pelle nuda. Un'immagine piccante che, come era prevedibile, non è andata giù ad alcuni follower. "Non mi piace, è diseducativo. E' volgare", commentano alcuni indignati, mentre altri replicano con messaggi di apprezzamento e sottolineando: "E' una forma d'arte".

Leggi Anche Continua il film d’amore di Fabrizio Corona e Asia Argento

Dotata di tanto sex appeal e di moltissima voglia di provocare, la Argento non si tira indietro se c'è da smuovere un po' le acque sui social. Spesso i suoi scatti, soprattutto quelli più osé, scatenano commenti discordanti. Ma lei prosegue per la sua strada mostrando fiera il suo fisico scolpito e tutta la sua grinta.

Potrebbe interessarti anche: