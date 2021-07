Asia Argento sfoggia il fisico bestiale in lingerie di pizzo

Addominali scolpiti, tatuaggi e lingerie di pizzo: un mix di grinta e sex appeal che rende Asia Argento davvero speciale. Durante uno shooting si prende una pausa per un selfie social e si fotografa allo specchio sfoggiando il suo corpo perfetto esaltato dall'intimo seducente. "Robusta forza vitale", scrive postando lo scatto, e i follower ringraziano con cuori e fiammelle.

Leggi Anche Continua il film d’amore di Fabrizio Corona e Asia Argento

La Argento si mette in posa con l'espressione imbronciata e i muscoli tonici in evidenza. L'intimo di pizzo nero crea un intrigante vedo non vedo, che stuzzica la fantasia senza svelare troppo. Eva Riccobono, Carolina Crescentini, Madame e Gabriel Garko sono tra i tantissimi che si lasciano conquistare dal suo scatto.

Leggi Anche Fabrizio Corona dimentica le nozze e con Asia Argento è passione irresistibile

Se è vero che "ci vuole un fisico bestiale, Asia ha dimostrato di averlo". La vita per lei si è rivelata spesso complicata, ma lei l'ha affrontata con grinta e tenacia: dal rapporto difficile con la mamma Daria Nicolodi alla storia d'amore travagliata con Morgan, dagli scandali legati al #MeeToo alla morte del suo compagno Anthony Bourdain. Proprio a lui, nel giorno in cui avrebbe compiuto 65 anni, l'attrice ha dedicato un commovente post: "Celebrando l'uomo più straordinario che abbia mai incontrato. Mi manchi ogni giorno. Prendendomi cura di ogni momento che abbiamo condiviso nella nostra vita insieme. Sento la tua presenza e la tua forza. Tu risplendi così luminoso dentro di me. Ti amo mio A. "

Potrebbe interessarti anche: