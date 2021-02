Continua il film d’amore di Fabrizio Corona e Asia Argento

Gli ingredienti per una storia d'amore da film ci sono tutti. Entrambi belli e dannati, dal carattere ribelle e con un passato tormentato, Asia Argento e Fabrizio Corona sono legati da una passione travolgente ma sono forse troppo simili per stare insieme. "Amici con turbamento" ha definito lui il loro rapporto, per dire che a legarli c'è ben più dell'affetto. Il settimanale Chi li ha paparazzati al momento dei saluti dopo uno dei loro regolari incontri, e si vede che sono pazzi l'uno dell'altra.

Fabrizio è agli arresti domiciliari, concessi per risolvere i problemi di dipendenza, e non può lasciare la sua casa di Milano se non per andare nel centro per le disintossicazioni. Asia vive a Roma, ma ogni due settimane lo raggiunge e passano insieme un weekend da piccioncini. Non pensano di ufficializzare il loro legame come coppia, ma allo stesso tempo non ostacolano i sentimenti che li legano l'uno all'altra.

Li accomuna un passato difficile, una vita piena di tormenti e di ostacoli. Insieme si sentono forti e sfidano tutti a suon di scatti social provocanti. Quando si incontrano fanno faville ma i saluti sono a tutta dolcezza. Occhi negli occhi, un abbraccio avvolgente, un bacio appassionato, e la certezza di ritrovarsi di nuovo a distanza di pochi giorni, per rivivere ancora una volta il loro film d'amore...

