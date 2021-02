Fabrizio Corona e il rapporto con Asia Argento: "Siamo amici con turbamento"

Sembrava in odore di nozze con Lia Del Grosso , ma Fabrizio Corona spariglia di nuovo le carte della sua vita privata parlando della sua relazione molto intima con Asia Argento . "Siamo amici con turbamento", spiega al settimanale Novella2000 e racconta: "Lei ogni quindici giorni viene a Milano, viene a casa mia, a dormire da me, con me."

Tra Fabrizio Corona e Asia Argento ritorno di fiamma? Il bacio è social Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Corona pronto a sposarsi? Ci sarebbero già le partecipazioni

Asia e Fabrizio avevano vissuto una breve storia d'amore due anni fa ma lei, sconvolta dalla risonanza mediatica che i loro baci avevano generato, si era allontanata precipitosamente. Dopo aver preso le distanze pubblicamente l'uno dall'altra, si sono pian piano ritrovati, intrecciando una relazione che va ben oltre la semplice amicizia, ma che non sfocia nell'amore.

Leggi Anche Tra Fabrizio Corona e Asia Argento ritorno di fiamma? Il bacio è social

Le foto social in cui si abbracciano e si baciano testimoniano un feeling intenso, ma il 46enne Corona spiega il suo punto di vista al riguardo: "A 50 anni o poco meno non puoi pensare di ricrearti una vita. Accetti quello che arriva, godi di quello che arriva, certi progetti, la famiglia, i figli, sei già oltre". D'altronde per lei è lo stesso: "Io credo che per Asia e me sia così: ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma senza progetti precisi. Ci lasciamo vivere… Siamo amici con turbamento. Credo che in quel turbamento ci siano molti significati".

Solo qualche settimana fa, Fabrizio aveva annunciato le nozze imminenti con Lia Del Grosso, promettendo di far sapere la data esatta il 3 febbraio. Alla scadenza prevista però non è arrivata nessuna comunicazione riguardo al matrimonio, che a questo punto potrebbe essere saltato. Che la futura sposa non veda proprio di buon'occhio l'"amicizia speciale" di Corona e la Argento?

Potrebbe interessarti anche: