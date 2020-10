Fabrizio Corona annuncia sui social: "Ho il coronavirus"

"Da tre giorni non parlo perché non volevo combinare disastri ma ho fatto il tampone e sono risultato positivo: ho il coronavirus". Lo ha annunciato nelle storie di Instagram Fabrizio Corona, che da ieri si trova in quarantena. "Ho avuto la febbre alta, a 39, per tre giorni e stamattina mi sono svegliato con un gran mal di gola però mi sento bene", ha spiegato.

"Devo avvertire chi mi è stato vicino" - Fabrizio ha deciso di annunciarlo via social per avvisare chi, in tribunale, è venuto a contatto con lui: "Lo comunico soprattutto per le persone che sono venute a contatto con me in questi giorni in tribunale. Giornalisti e persone esterne che devo avvertire per evitare altri contagi.

"Mi risollevo presto" - Il coronavirus non lo ha però abbattuto. Nonostante il malessere e gli eventi lavorativi cancellati, ha infatti dichiarato: "Come da prescrizione farò i dieci giorni di quarantena e ripeterò il tampone. Non sono morto, anche di fronte a cose peggiori, e mi risollevo presto".

