Roberta Rei de "Le Iene" positiva al Covid: "Sono un po' stanca e dormo parecchio"

Roberta Rei non è potuta essere in studio per condurre l’appuntamento del giovedì de "Le Iene", sostituita da Matteo Viviani. E' infatti risultata positiva al coronavirus, ma ha rassicurato tutti collegandosi con il programma di Italia 1 : "Sto bene, sono solo un po' stanca e dormo parecchio". Ha poi spiegato: "L'ho scoperto domenica scorsa ma ero già in isolamento fiduciario da 7 giorni perché ero stata a contatto con un caso sospetto".

LEGGI ANCHE > Coronavirus, buone notizie per Alessia Marcuzzi: "Il tampone molecolare è negativo"

La Rei ha spiegato sui social di non avere avuto sintomi troppo debilitanti ma ha invitato tutti ad attenersi alle misure di prevenzione: "Ho fatto un tampone perciò, ma troppo presto, e è risultato negativo. Ho comunque aspettato i giorni che servivano per fare il secondo: positiva. Vi dico questo perché se avessi preso alla leggera la situazione, non avendo sintomi gravi, sarei andata in giro e chissà che pericolo per gli altri sarei stata.. Mi raccomando ragazzi, non sottovalutate le precauzioni. Fanno tanto".

"Ci siamo anche oggi, chissà per quanto, anche se cambiamo continuamente formazione! Facciamo il turn over come le squadre di serie A!", ha detto Nina Palmieri in diretta dallo studio de "Le Iene". Mentre Matteo Viviani ha spiegato "Ormai ci tocca fare il bollettino settimanale: dopo Alessandro Politi, dopo Giulio Golia, dopo Alessia Marcuzzi", "che per fortuna poi è risultata negativa”, ha aggiunto Veronica Ruggeri. "Stavolta è il turno della nostra Roberta Rei, che purtroppo è positiva al Covid".





TI POTREBBE INTERESSARE: