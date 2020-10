Coronavirus, buone notizie per Alessia Marcuzzi: "Il tampone molecolare è negativo"

Alessia Marcuzzi via social ha annunciato l'esito del secondo test: "Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito NEGATIVO!". Martedì, in collegamento da casa, aveva infatti spiegato a "Le Iene" di essere risultata leggermente positiva al tampone rapido e di dover quindi rimanere in isolamento, per sottoporsi a tutti gli accertamenti previsti in questo caso.

"Ero leggermente positiva, ecco cosa significa" - Via social è arrivata la buona notizia e la conduttrice ha inoltre chiarito il significato dell'espressione "leggermente positivo". "Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test", ha spiegato. "Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare e bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito. Fortunatamente io sono risultata negativa...sono felicissima!"

"Indossiamo sempre la mascherina" - Con l'occasione, Alessia ha raccomandato a tutti i suoi follower di essere responsabili: "Mi raccomando, manteniamo alta l’attenzione e indossiamo sempre le mascherine rispettando le indicazioni che ci danno gli esperti! Facciamolo per noi, per le persone a cui vogliamo bene e per il rispetto nei confronti del prossimo".

