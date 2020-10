Coronavirus, l'annuncio di Alessia Marcuzzi: "Sono leggermente positiva"

Instagram

Alessia Marcuzzi non si è presentata in studio per condurre l'appuntamento del martedì de "Le Iene Show". Il perché lo ha spiegato lei in collegamento, durante la diretta: "Sono venuta a sapere che un'amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid-19, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido".