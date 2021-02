Fabrizio Corona dimentica le nozze e con Asia Argento è passione irresistibile

"Amici con turbamento", è così che Fabrizio Corona ha definito il suo legame con Asia Argento . Tra loro non c'è solo amicizia, ma qualcosa che va oltre e coinvolge anche la sfera fisica. In questa situazione, la più "turbata" di tutti però è probabilmente Lia Del Grosso , che avrebbe dovuto sposare l'ex paparazzo ma di cui si sono perse le tracce. Lui nel frattempo posta foto con l'attrice, tra baci complici e pose piccanti...

Asia e Fabrizio posano insieme per i social, belli e dannati, con la sigaretta accesa e i tatuaggi in mostra, avvinghiati in un abbraccio e con la mano di lui sulle parti intime di lei. Della provocazione ne hanno fatto un'arte e sanno bene come tenere vivo l'interesse dei follower, che nei commenti si dividono tra chi li adora e chi li detesta. Mentre i fan si accapigliano, loro condividono le immagini di un'intesa perfetta: ballano, si baciano e si coccolano con passione.

Tra gli spettatori dei loro siparietti c'è indubbiamnete la Del Grosso, con cui Corona aveva annunciato nozze imminenti. Le pubblicazioni erano già pronte e, dopo voci e smentite, alla fine anche l'ex di Nina Moric aveva confermato di essere pronto al suo secondo sì. Aveva annunciato il 3 febbraio come data in cui avrebbe svelato tutti i dettagli, ma la scadenza è passata e ancora tutto tace. Nel frattempo, Lia ha cancellato tutti i post dalla sua pagina social.

