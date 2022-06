Asia Argento, basta droghe e alcol: "Festeggio un anno di sobrietà"

L'attrice con un post su Instagram ha festeggiato un anno di sobrietà . L'immagine di un orsetto rosa con la scritta "Can't Believe I'm Still Fucking Sober" è stata accompagnata da un commento in cui Asia ha raccontato come dal 2016 al 2021 fosse veramente caduta in un abisso dal quale è uscita dopo la morte di sua madre, Daria Nicolodi , e grazie alla pratica buddista. "Mi auguro che questo 'coming-out' possa aiutare ed incoraggiare altri dipendenti che soffrono ancora - ha scritto -. C’è una soluzione, se ne può uscire!".

Recentemente abbiamo visto Asia al fianco di suo padre Dario per presentare il loro ultimo film, "

Occhiali neri

The Band

", e poi è stata in giuria al talent show di Carlo Conti, "".

In questo post ha voluto non solo esprimere la sua gioia per il traguardo raggiunto ma anche mettersi a nudo su quanto vissuto negli ultimi anni. Cosa che aveva del resto già fatto nella sua autobiografia "

Anatomia di un cuore selvaggio

". "Fin da quando ero una ragazzina ho cercato di colmare un vuoto innato dentro di me, fatto di paure, ego, e difetti di carattere, con l’abuso di droga prima, ed alcol poi" ha scritto spiegando di essere stata già sobria tra il 2013 e il 2016 ma di esserci poi ricascata. E in peggio. "Ho avuto una ricaduta che è durata 5 anni in cui ho veramente toccato il fondo, in tutti sensi ma soprattutto spiritualmente".

L'evento che in qualche modo cambiato tutto è stata la scomparsa di sua mamma. Un dolore profondo per Asia che l'ha spinta ad abbracciare la pratica buddista di

Nichiren Daishonin

. "II mio karma ha iniziato a trasformarsi, così come i miei pensieri, azioni e parole - ha raccontato -. Ho ritrovato il desiderio di smettere di farmi del male, di espandere la mia coscienza".