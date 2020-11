Addio a Daria Nicolodi: protagonista di "Profondo rosso", era la mamma di Asia Argento IPA 1 di 6 IPA 2 di 6 IPA 3 di 6 IPA 4 di 6 IPA 5 di 6 IPA 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Anche Asia ha annunciato la morte della madre con un post su Instagram. "Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l'hanno conosciuta e l'hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria".

Nata a Firenze il 19 giugno del 1950, la Nicolodi era figlia di Aurelio Nicolodi, partigiano e fondatore dell'Unione Italiana Ciechi. Dopo alcune esperienze in tv e al cinema (lavorando tra gli altri con Elio Petri), la sua carriera era cambiata quando nel 1974 aveva conosciuto Dario Argento durante il casting per il film "Profondo rosso". Fino a quando la loro relazione durò, fu anche una stretta collaboratrice professionale. Con il compagno girò sei film, tra il 1975 e il 1987: "Profondo rosso", "Suspiria", "Inferno", "Tenebre", "Phenomena" e "Opera".

Con l'allora compagno era stata anche protagonista di una vicenda giudiziaria quando, nel 1985, venne arrestata per il possesso di 23 grammi di hashish. Dopo aver trascorso due notti a Regina Coeli, vennero rilasciati e poi assolti dal momento che si trattava di consumo personale e non spaccio.

Anche dopo la fine della loro relazione, tra la Nicolodi e Argento i rapporti sono rimasti buoni, tanto che l'ultima sua apparizione sul grande schermo risaliva al 2007, nel film del regista "La terza madre". In quella pellicola recitava anche Asia, con cui mamma Daria ha recitato in "Viola bacia tutti" di Giovanni Veronesi e "Scarlett Diva", diretto dalla stessa Argento.