Berlinale, Dario e Asia Argento presentano "Occhiali neri"

Il film racconta di un'eclissi di sole, preludio di una perpetua cecità, quella che colpisce una giovane escort d'alto bordo, Diana (Ilenia Pastorelli), che per sfuggire a un serial killer va a schiantarsi contro una macchina. Decide però di non abbattersi e continua a combattere per la sua sopravvivenza visto che il serial killer continua a perseguitarla. Dalla sua parte ci sono Nerea, il suo pastore tedesco, e il piccolo Chin, un cinesino sopravvissuto all'incidente. Per Asia Argento invece nessun ruolo dark questa volta: interpreta infatti un'affidabile assistente che aiuta i non vedenti a muoversi in un mondo senza luce.

"Occhiali neri" ricorda un po' i primi film del maestro dell'horror, con il suo unico stile diretto. "Mia figlia Asia ha trovato in un cassetto questa sceneggiatura mentre cercava materiale per il suo libro. Me ne ero totalmente dimenticato, l'ho riletta ed era molto bella. Durante il lockdown poi, costretto come tutti a casa, ci ho messo le mani con tutta calma e le ho dato come una frustata, l'ho fatta galoppare. Poi il direttore artistico della Berlinale, Chatrian, è venuto a casa mia e mi ha invitato al suo festival senza neppur aver visto il film", ha raccontato l'81enne regista.

