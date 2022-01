Festival di Berlino: Paolo Taviani e Dario Argento, due maestri italiani alla 72esima edizione

"Leonora addio" di Paolo Taviani sarà in Concorso per l'Italia alla 72esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino che si terrà in presenza dal 10 al 16 febbraio e che avrà come presidente di giuria il regista M.Night Shyamalan. Ci sarà anche l'ultimo film di Dario Argento , "Occhiali neri" , inserito nella sezione Special Gala.

"È proprio una bella notizia che il Festival di Berlino si farà in presenza. Sì, è una bella sfida ai virus che ci perseguitano. È il cinema che combatte e Berlino è un Festival che non si scoraggia e cerca sempre il nuovo del cinema nel mondo. Buona fortuna allora al Direttore Carlo Chatrian e ai suoi collaboratori. E a tutti noi!" Con queste parole Paolo Taviani accompagna la notizia del suo film "Leonora Addio" al Festival di Berlino, come unico film italiano in concorso.

La pellicola racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell'urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. La seconda storia del film è tratta da "Il chiodo", ultimo racconto di Pirandello ispirata da un fatto di cronaca a Brooklyn: il giovane Bastianeddu, strappato in Sicilia dalle braccia della madre e costretto a seguire il padre al di là dell'oceano, non riesce a sanare la ferita che lo spinge a un gesto insensato.

Invece "Occhiali Neri" è il nuovo, attesissimo film del maestro dell’horror Dario Argento, icona mondiale del cinema di genere che ha segnato intere generazioni con il suo stile inconfondibile e senza tempo. Nel cast Ilenia Pastorelli, Asia Argento, Andrea Gherpelli e Xinyu Zhang. A Roma l’eclissi oscura il Sole in una torrida giornata di estate. E’ il presagio del buio che avvolge Diana quando un serial killer la sceglie come preda. La giovane escort, per sfuggire al suo aggressore, va a schiantarsi contro una macchina, perdendo la vista. Dallo choc Diana riemerge decisa a combattere per la sua sopravvivenza, ma non è più sola. A difenderla e a vedere per lei adesso ci sono Nerea, il suo cane lupo tedesco, e il piccolo Chin, sopravvissuto all’incidente. Il bambino cinese con i suoi grandi occhi, la voce dolce dall’accento straniero, il carattere di un ometto indipendente e indifeso allo stesso tempo, la accompagnerà nella fuga. Ossessionati dal sangue che li circonda, saranno uniti dalla paura e dalla disperata ricerca di una via di scampo, perché l’assassino non vuole rinunciare alle sue prede. Chi si salverà?

TRE ITALIANI IN PANORAMA - Sono stati anche annunciati i film della sezione Panorama. Tre saranno italiani: "Nel Mio Nome" di Nicolò Bassetti, "Calcinculo" di Chiara Bellosi e "Una Femmina", opera prima di Francesco Costabile.

