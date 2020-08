Il Festival di Berlino fa la storia, abolita la distinzione tra attori e attrici: i premi saranno gender neutral

Svolta no gender per il Festival di Berlino che ha annunciato che dalla prossima edizione saranno aboliti i premi al migliore attore e alla migliore attrice per sostituirli con migliore ruolo protagonista e migliore ruolo secondario, assegnati ciascuno su base neutra rispetto al genere. E' la prima volta assoluta che succede in un festival cinematografico. "Non separare più i premi nella professione di attore secondo il genere sessuale è un segnale verso una maggiore consapevolezza di genere nell'industria cinematografica", hanno spiegato i curatori del festival Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.

Questa la grande novità della Berlinale 2021 che si terrà dall'11 al 21 febbraio dell'anno prossimo con speciali misure di sicurezza dovute alla pandemia di coronavirus, oltre al fatto che si svolgerà in presenza.

Ci sarà anche un nuovo riconoscimento, l’Orso d’argento Premio della giuria. Andrà a sostituire l'Orso d'argento Alfred Bauer, sospeso nel 2020 dopo le polemiche sulle posizioni del primo direttore della Berlinale durante il nazismo. La Giuria Internazionale del Concorso assegnerà quindi i seguenti otto premi: Orso d'oro per il miglior film (assegnato ai produttori del film); Gran Premio della Giuria dell'Orso d'Argento; Orso d'argento per il miglior regista; Premio della giuria Orso d'argento; Orso d'argento per la migliore interpretazione protagonista; Orso d'argento per la migliore interpretazione non protagonista; Orso d'argento per la migliore sceneggiatura; Orso d'argento per l'eccezionale contributo artistico.





L'edizione 2020 è stata un successo per l'Italia. Hanno trionfato Elio Germano, premiato come miglior attore per l’interpretazione di Antonio Ligabue in "Volevo nascondermi" e i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, che con "Favolacce" hanno ottenuto l’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura.



"Volevo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo film, che è stato molto faticoso... Quindi tutte le persone coinvolte in questo lavoro, da Giorgio Diritti ai produttori e ai volontari, che ci hanno aiutato molto". Così Elio Germano, sul palco del Gala della Berlinale, nel ritirare l'orso d'argento come migliore attore della 70/ima edizione del festival. "Lo voglio dedicare, questo premio, a tutti gli storti, tutti gli sbagliati, tutti gli emarginati, tutti i fuori casta - ha aggiunto - e ad Antonio Ligabue e alla grande lezione che ci ha dato, che è ancora con noi, che quello che facciamo in vita rimane. Lui diceva sempre 'Un giorno faranno un film su di me', ed eccoci qui!"





