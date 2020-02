Berlinale 2020, trionfa l'Italia: Orso d'argento all'attore Elio Germano

Berlinale 2020 sotto il segno dell'Italia , che ha guadagnato due premi al festival del cinema tedesco. A vincere l' Orso d'argento come miglior attore Elio Germano , protagonista di "Volevo nascondermi", il film di Giorgio Diritti dedicato al pittore Antonio Ligabue . La miglior sceneggiatura è andata invece a " Favolacce ", di Damiano e Fabio D'Innocenzo . Orso d'oro invece a " There is no Evil " del regista iraniano Mohammad Rasoulof .

Rasoulof non era presente: non ha potuto lasciare l'Iran Rasoulof, 48 anni, non è potuto essere presente poiché le autorità iraniane gli hanno negato il permesso. Il regista era tornato da Cannes dove aveva portato "A Man of Integrity" miglior film nella sezione Un Certain Regard. Rasoulof attualmente, pur condannato a un anno di prigione per propaganda contro la repubblica islamica, non è stato ancora imprigionato, ma ha il divieto di girare film e uscire dal paese. Tutti coloro che sono coinvolti in questo film hanno corso un grosso rischio. Tuttavia, "avevamo l'obiettivo comune di inviare un messaggio forte all'attuale situazione nel cinema iraniano. Tutti coloro coinvolti nel progetto avevano precedentemente deciso di non accettare le circostanze esistenti nel mio paese e di dire di no a qualcosa che non possono accettare moralmente. Il nostro film e' anche una dichiarazione contro la censura". ha detto.

Orso d'argento alla migliore attrice: a Paula Beer L'Orso d'argento alla migliore attrice è andato a Paula Beer, interprete del film tedesco "Undine", di Christian Petzold.

Orso d'argento come migliore regista: al coreano Sangsoo L'Orso d'argento come miglior regista è stato consegnato al coerano Hong Sangsoo, che ha portato al concorso The woman who ran.

Franceschini: orgoglioso di premi a film italiani a Berlino "Un grande giorno per il cinema italiano. Orgogliosi dell'Orso d'argento a Elio Germano per 'Volevo nascondermi' di Giorgio Diritti dedicato al pittore Ligabue e dell'Orso d'argento per la migliore sceneggiatura a 'Favolacce' di Damiano D'Innocenzo e di Fabio D'Innocenzo. Questi due prestigiosi riconoscimenti confermano la qualità, la vitalità e la contemporaneità del cinema italiano capace di raccontare al mondo storie universali con eleganza e originalità". Lo ha dichiarato il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.