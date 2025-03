Ambra Angiolini: "I miei ex? Tutti casi umani"

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno avuto una storia intensa e profonda, che sebbene sia finita ha lasciato tra loro un sentimento grande. "Superata la delusione, superata la rabbia, ci siamo ritrovati per il motivo per il quale ci eravamo scelti, cioè per un amore folle" aveva detto l'attrice, aggiungendo: "Può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo, ed è chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande del passato che noi condividiamo felicemente". La loro rottura è stato l'unico vero fallimento amoroso che Ambra riconosce. Da lui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo, e il cantante ha spiegato: "Non smetteremo mai di essere una famiglia anche se certi meccanismi sono cambiati. Io credo che la cosa migliore che deve circolare in una famiglia sia il rispetto dei ruoli e il rispetto della felicità dell'altro". Ai commenti malevoli l'ex ragazza di "Non è la Rai" ha risposto: "Non ci siamo fatti mai la guerra, non ricevo assegni di mantenimento, abbiamo scelto di non stare più insieme e ci rispettiamo".