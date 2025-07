A Giffoni 55 Lillo e il rapper Naska con "Tutta colpa del rock"

Dopo l'atteso ritorno dei Cesaroni, al Giffoni 55 è stata la giornata di Naska e Lillo, che hanno presentato al pubblico "Tutta colpa del rock", la commedia diretta da Andrea Jublin ambientata in carcere. Nel cast anche Carolina Crescentini, Elio, Valerio Aprea e Maurizio Lastrico. Protagonista è Bruno (Lillo), un ex chitarrista rock che per una serie di tragicomici malintesi finisce in carcere. Dietro le sbarre gli capita però un'occasione unica: fondare una band con altri detenuti e partecipare al Roma Rock Contest. Il suo obiettivo è aggiudicarsi il montepremi e portare la figlia negli Stati Uniti per un leggendario "Rock Tour".