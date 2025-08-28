Ci tiene invece a dire il regista greco di come questo film non sia affatto distopico: "Anzi, riflette il mondo reale, quello che succede adesso. E poi racconta di molte cose che non vediamo o non vogliamo vedere come, ad esempio, il cambiamento climatico che sta rovinando tutto". Per Lanthimos il film dice “quello che sta succedendo adesso ed è diventato sempre più attuale col passare del tempo, questo succede ora e l'umanità arriverà molto presto alla resa dei conti, la gente deve scegliere la strada giusta, non sappiamo quanto tempo abbiamo con tutto quello che sta succedendo nel mondo, con la tecnologia, l'intelligenza artificiale, le guerre, è questo il clima e la negazione di tutte queste cose. Quindi per me il film è più un riflesso dei nostri tempi e spero che farà pensare la gente a quello che sta succedendo oggi ovunque". Jessie Plemons, noto per non essere di troppe parole, dice del suo sgangherato personaggio: "Teddy è un'anima in pena che cerca con tutte le sue forze di aiutare gli altri, la sente come la sua unica mission. L'ho sempre considerato un tipo selvaggio". Un film così può essere disturbante? "Certo - risponde l'attore - per alcune persone non sarebbe giusto vederlo, ma credo che ci sia un istinto in ognuno di noi di evitare cose pericolose per noi, anche se si sa che esistono".