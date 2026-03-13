Media Usa, 10 miliardi all'amministrazione Trump per mediazione su TikTok

Il Wsj cita alcune fonti secondo cui gli investitori della piattaforma social statunitense hanno accettato di versare al Governo diversi pagamenti multimiliardari. Il pagamento fa parte dell'accordo in base al quale gli investitori vicini all'amministrazione hanno ottenuto il controllo delle operazioni statunitensi di TikTok dalla società madre cinese ByteDance, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della vicenda. Tale somma si aggiunge agli investimenti effettuati per creare una nuova entità che gestisca l'app negli Stati Uniti.



Tra gli investitori figurano la società di cloud computing Oracle, la società di private equity Silver Lake e l'investitore di Abu Dhabi MGX. Questi e altri sostenitori hanno versato circa 2,5 miliardi di dollari al dipartimento del Tesoro al momento della chiusura dell'accordo a gennaio e dovranno effettuare ulteriori pagamenti fino a raggiungere il totale di 10 miliardi. I funzionari dell'amministrazione hanno affermato che la commissione è giustificata dato il ruolo di Trump nel salvare TikTok negli Stati Uniti e nel condurre le negoziazioni con la Cina per concludere l'accordo, affrontando al contempo le preoccupazioni di sicurezza dei legislatori.